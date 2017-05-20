Muhtemel kadrolar

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL
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ATİKER KONYASPOR
Serkan Kırıntılı- Skubic, Ali Turan, Volkan Fındıklı, Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Bajic
SAKAT: Halil İbrahim Sönmez, Vukovic, Rangelov
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1.Kategori 20 TL, 2.Kategori 10 TL, 3.Kategori 10 TL, 4.Kategori 5 TL, 5.Kategori 5 TL, 6.Kategori 5 TL, Misafir takım 6,50 TL
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka- Paul Papp, Dany, Barış, Latovlevici, Bliznichenko, Ceyhun, Poko, Lazarevic, Ermin Zec, Seleznov
SAKAT: Tanase, Gaman, Skulason
CEZALI: Yok