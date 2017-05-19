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Muhtemel Kadrolar

ANTALYASPOR Ferhat- Celustka, Diego, Salih, Sakib, Sandro, Charles, Motta, Deniz, Danilo, Eto'o CEZALI: Mblla, El Kabir SAKAT: Yok BİLET FİYATLARI: Batı Tribünü: 20 TL, Doğu Tribünü: 10 TL, Kale arkası: 5 TL, Misafir Trübünü: 5 TL ******************************* BURSASPOR Harun-...

Muhtemel Kadrolar

ANTALYASPOR
Ferhat- Celustka, Diego, Salih, Sakib, Sandro, Charles, Motta, Deniz, Danilo, Eto'o
CEZALI: Mblla, El Kabir
SAKAT: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Tribünü: 20 TL, Doğu Tribünü: 10 TL, Kale arkası: 5 TL, Misafir Trübünü: 5 TL

*******************************

BURSASPOR
Harun- Erdem, Ertuğrul, Sivok, Onur, Merter, Şamil, Sinan, Jorquera, Sercan, Kubilay
CEZALI: Yok
SAKATLAR: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, John, Bilal Kısa, Batalla, Emre Taşdemir, Aziz Behich

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GAZİANTEPSPOR:
Victor- Reis, Fatau, Elyasa, Pedroso, Abdülkadir, Iyane, Marcinho, Musa,  Ben Hatira, Ghilas
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

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ADANASPOR
İrfan Can- Didi, Ramos, Diago, Sami Can, Tevfik, Koman, Bekir, Cem, Ahmet Dereli, Vinicius
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

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ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Orhan, Fink, Oboabona, Robin- Recep, Petrucci, Edomwonti, Süleyman- Oğulcan, Kweuke
SAKAT: Ümit, Özgür
CEZALI: İsmael
BİLET FİYATLARI: Kale arkaları: 10 TL, Maraton: 30 TL, VİB A-B 75 lira

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KAYSERİSPOR
Ali Ahamada- Hakan Aslantaş, Levent, Mabiala, Erkan- Samba Sow, Rotman, Lawal, Deniz Türüç- Umut Bulut, Welliton
SAKAT : Yok
CEZALI : Yok
BİLET FİYATLARI : 5-10 TL

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