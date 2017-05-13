Muhtemel kadrolar

GAZİANTEPSPOR: Victor- Barış, Wallace, Fatau, Pedroso, Abdülkadir, Khaly, Marcinho, Angan, Ghilas, Ben Hatira
SAKAT: Muhammet, Musa, İlhan, Gökhan
CEZALI: Elyasa
BİLET FİYATLARI: VIP üst: 250 TL, VIP alt: 150 TL, Kale arkası ve maraton üst: 50 TL, Maraton alt: 25 TL, Kale arkası alt: 20 TL, Misafir: 65 TL
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Gassama, Tzavellas, Sackey, Berkan, N'Skala, Emre Akbaba, Candeias, Efecan Karaca, Fernandes, Vagner Love
SAKAT: Birol Parlak
CEZALI: Omeruo
BİLET FİYATLARI: Maraton 20 TL, Kale Arkası 10 TL, VIP 100 TL
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Ahmet Şahin- Paul Papp, Dany, Barış, Latovlevici, Bliznichenko, Poko, Tanase, Lazarevic, Ermin Zec, Seleznov
SAKAT: Yok
CEZALI: Ceyhun, Skulason
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AKHİSAR BELEDİYESPOR
Lukac- Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Custodio, Soner, Olcan, Özer, Vaz Te, Cikalleshi
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
GAZİANTEPSPOR: Victor- Barış, Wallace, Fatau, Pedroso, Abdülkadir, Khaly, Marcinho, Angan, Ghilas, Ben Hatira