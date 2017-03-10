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Muhtemel kadrolar

GAZİANTEPSPOR Victor- Barış, Elyasa, Reis, Pedreso, Fatau, Sefa, Ben Hatira, Marcinho, Ghilas, Kislyak SAKAT: Muhammet Demir CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: VIP üst: 30 TL, VIP alt: 10 TL, Maraton ve kale arkası: 5 TL, Misafir takım: 5 TL ------------------------------------------- ADANASPOR Itandje-...

Muhtemel kadrolar

GAZİANTEPSPOR
Victor- Barış, Elyasa, Reis, Pedreso, Fatau, Sefa, Ben Hatira, Marcinho, Ghilas, Kislyak
SAKAT: Muhammet Demir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP üst: 30 TL, VIP alt: 10 TL, Maraton ve kale arkası: 5 TL,
Misafir takım: 5 TL
-------------------------------------------
ADANASPOR
Itandje- Ramos, Didi, Digao, Emre Ugur, Koman, Tevfik, Cem, Halil Ibrahim, Magaye, Ahmet Dereli
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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BURSASPOR
Harun- Ertuğrul, İsmail, Şamil, Aziz Behich, Faty, Merter, John, Batalla, Sercan, Kubilay
SAKAT: Serdar, Furkan, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Erdem, Boban Joviç
CEZALI: Sivok, Jorquera
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Ahmet Şahin- Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Traore, Ceyhun, Poko, Tanase, Yatabare, Seleznov
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı: 40 TL. Maraton: 30 TL. Kale arkası: 25 TL

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