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Muhtemel kadrolar

AYTEMİZ ALANYASPOR Haydar Yılmaz- Gassama, Lazic, Omeruo, Tzalleas, Candeias, Emre, Efecan Karaca, Fernandes, Vagner Love, N'Skala  SAKAT: Deniz Vural, Cenk Ahmet Alkılıç CEZALI: Yok --------------------------------------- ADANSPOR İtandje-...

Muhtemel kadrolar

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar Yılmaz- Gassama, Lazic, Omeruo, Tzalleas, Candeias, Emre, Efecan Karaca, Fernandes, Vagner Love, N'Skala 
SAKAT: Deniz Vural, Cenk Ahmet Alkılıç
CEZALI: Yok
---------------------------------------
ADANSPOR
İtandje- Viera, Ramos, Emre Uğur, Digao, Koman, Samican, Cem, Vinicius, Magaye, Reynaldo
BİLET FİYATLARI : Kapalı Alt-Üst Tribün 30, Maraton 20, Güney Kale Arkası 10, Kuzey Kale Arkası Misafir Tribün 13 TL
SAKAT: Bekir Yılmaz
CEZALI: Tevfık Altındağ
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ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Ali Çamdalı, Volkan, Fofana, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov 
SAKAT: Yok
Cezalı: Yok
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KAYSERİSPOR
Ali Ahamada- Levent, Kana Bıyık, Mabiala, Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Hakan Aslantaş, Kubilay, Varela, Umut Bulut
SAKAT: Deniz Türüç, Güray, Mendes
CEZALI: Welliton
BİLET FİYATLARI: kale arkası, misafir taraftar: 5 TL, maraton 15 TL, batı balkon: 20 TL

 

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