Muhtemel kadrolar

BURSASPOR
Harun Tekin- Boban Joviç, İsmail Konuk, Sivok, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Joshua, Batalla, Kubilay, Stancu
SAKATLAR: Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Bilal Kısa
CEZALILAR: Deniz Yılmaz, Ertuğrul Ersoy
BİLET FİYATLARI: Bursaspor taraftarı cezalı, Misafir Tribünü (Gaziantepspor seyircisi) 26 TL
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ÇAYKUR RİZESPOR
Diallo- Orhan, Oboabona, Ali Yakoubi, Özgür- Jantscher, Saadane, Recep, Nosa- Edomwonyı, Kweuke
CEZALI: Ahmet İlhan, Petrucci
SAKATLAR: Ümit Kurt, Mehmet Akyüz, Süleyman Koç
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GAZİANTEPSPOR
Victor- Pedroso, Elyasa, Reis, Barış, Ben-Hatira, Sefa, Fatau, Marcinho, Kisliak, Ghilas
SAKAT: Muhammet Demir
CEZALI: Yok
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