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Muhtemel kadrolar

TRABZONSPOR  Onur- Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega SAKAT: Durica CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 20 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar:...

Muhtemel kadrolar

TRABZONSPOR 
Onur- Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega
SAKAT: Durica
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 20 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar: 100 lira, Batı Alt Silver 150 lira, Batı Alt Gold: 200 lira, Batı Alt Platinum 250 TL
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Ahmet Şahin- Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Traore, Ceyhun, Poko, Yatabare, Tanase, Seleznov
SAKAT: Yok                         
CEZALI: Yok                     
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