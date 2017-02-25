Muhtemel kadrolar

KARDEMİR KARABÜKSPOR
Ahmet Şahin- Kerim, Dany, Gaman, Latovlevici, Traore, Ceyhun, Poko, Skulason, Yatabare, Seleznov
SAKAT: Yok
CEZALI: Barış
BİLET FİYATLARI: Kale arkası:25 TL, Maraton:30 TL, Kapalı:40 TL, Misafir tribün:25 TL
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GAZİANTEPSPOR
Victor- Elyasa, Reis, Pedroso, Barış, Ben Hatira, Sefa, Fatau, Marcinho, Kisliak, Ghilas
SAKAT: Muhammet Demir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Misafir: 100 TL, VIP üst: 150 TL, VIP alt: 100 TL, Maraton ve kale arkası üst: 80 TL, Maraton alt: 30 TL, Kale arkası alt: 15 TL
KARDEMİR KARABÜKSPOR