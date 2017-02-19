Muhtemel kadrolar

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas- Okay, Onazi- Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo- N’Doye
SAKAT: Furkan Taş
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 20 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar: 100 lira, Batı Alt Silver 150 lira, Batı Alt Gold: 200 lira, Batı Alt Platinum 250 lira.
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar Yılmaz- Gassama, Lazic, Omeruo, Tzalleas, Candeias, Landel, Efecan Karaca, Fernandes, Vagner Love, N'Skala
CEZALI: Emre Akbaba
SAKATLAR: Deniz Vural, Cenk Ahmet Alkılıç
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