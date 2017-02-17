Muhtemel Kadrolar

ANTALYASPOR:
Fornezzi- Sakıb, Celustka, Salih, Diego, Yekta, Zeki, El Kabir, Deniz, Mbilla, Eto'o
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Tribünü 20, Doğu Tribünü 10, Kale Arkası 5, Misafir Tribünü 5
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Ahmet Şahin - Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Poko, Ceyhun, Skulason, Ermin Zec, Yatabare, Seleznov
SAKAT: Traore, Tanase
CEZALI: Yok
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GAZİANTEPSPOR
Victor- Elyasa, Reis, Barış, Pedreso, Fatau, Ben Hatira, Marcinho, Ghilas, Orkan, Kislyak
SAKAT: Muhammet Demir
CEZALI: Yok
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ÇAYKUR RİZESPOR
Diallo- Mehmet, Oboabona, Ümit, Özgür- Recep, Saadane, Petrucci, İsmael- Oğulcan, Edomwoyi
CEZALI: Kweuke
SAKAT: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkaları: 50 Lira, Maraton: 100 Lira, VİP A-B: 150 lira
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