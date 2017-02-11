Muhtemel kadrolar

ATİKER KONYASPOR
Serkan Kırıntılı- Douglas, Vukovic, Volkan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Halil İbrahim, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
CEZALI: Yok
SAKAT: Yok
BİL.ET FİYATLARI: Medaş Batı Alt Tribünü: 30 TL, Medaş Batı Üst Tribünü: 25 TL, Spor Toto Doğu Alt Tribünü: 20 TL, Sport Toto Doğu Üst Tribünü: 15 TL, Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü: 8 TL, Kuli Site Kuzey Alt/Üst Tribünü: 8 TL, Misafir Takım Tribünü: 8 TL
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KAYSERİSPOR
Ali Ahamada- Levent, Kana Bıyık, Mabiala, Hakan Aslantaş- Deniz Türüç, Rotman, Lawal, Güray- Varela, Umut Bulut
SAKAT: Douglas
CEZALI: Yok
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ÇAYKUR RİZESPOR
Diallo - Özgür, Oboabona, Ümit, Mehmet - İsmael, Saadane, Petrucci, Jantsceher - İgiebor, Kweuke
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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ANTALYASPOR
Ferhat- Celustka, Diego, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, El Kabir, Danilo, Deniz, Eto'o
CEZALI: Mbilla
SAKAT: Yok
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AKHİSAR BELEDİYESPOR
Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Custodio, Olcan, Özer, Hasan Ali, Vaz Te
SAKAT: Larsson
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Misafir kale arkası 10, maraton 11, kapalı 15, VIP tribün 20 TL
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