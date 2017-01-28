Muhtemel kadrolar

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega
SAKAT: Bero, Abdülkadir
CEZALI: Yok
BILET FIYATLARI: Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 20 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar: 100 lira, Batı Alt Silver 150 lira, Batı Alt Gold: 200 lira, Batı Alt Platinum 250 lira
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BURSASPOR- Harun- Boban Joviç, İsmail Konuk, Tomas Sivok, Aziz Behich, Şamil, Jorquera, Deniz Yılmaz, Batalla, Del Valle, Kubilay Kanatsızkuş
SAKAT: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Josua John
CEZALI: Yok
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GAZİANTEPSPOR
Gökhan- Elyasa, Barış, Abdülkadir, Pedreso, Muhammet, Kislyak, İldiz, Mosquera, Ghilas, Musa
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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KAYSERİSPOR: Ali Ahamada- Hakan Aslantaş, Mabiala, Douglas, Güray, N'guemo, Deniz Türüç, Lawal, Rotman, Varela, Welliton
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Tribün-80 TL, Doğu Tribün-60 TL, Kuzey Kale Arkası-10 TL,
Güney Kale Arkası-120 TL, Misafir Tribün-150 TL
TRABZONSPOR