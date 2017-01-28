Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor
Şehircilik Şürası'nda müteahitlere yolsuzluk suçlaması
Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı?
Gençlere 54 milyon lira GENÇDES...

Muhtemel kadrolar

TRABZONSPOR Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega SAKAT: Bero, Abdülkadir CEZALI: Yok BILET FIYATLARI: Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 20 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar:...

Muhtemel kadrolar

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega
SAKAT: Bero, Abdülkadir
CEZALI: Yok
BILET FIYATLARI: Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 20 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar: 100 lira, Batı Alt Silver 150 lira, Batı Alt Gold: 200 lira, Batı Alt Platinum 250 lira
------------------------------------
BURSASPOR- Harun- Boban Joviç, İsmail Konuk, Tomas Sivok, Aziz Behich, Şamil, Jorquera, Deniz Yılmaz, Batalla, Del Valle, Kubilay Kanatsızkuş
SAKAT: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Josua John
CEZALI: Yok
---------------------------------------
GAZİANTEPSPOR
Gökhan- Elyasa, Barış, Abdülkadir, Pedreso, Muhammet, Kislyak, İldiz, Mosquera, Ghilas, Musa
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
---------------------------------------
KAYSERİSPOR: Ali Ahamada- Hakan Aslantaş, Mabiala, Douglas, Güray, N'guemo, Deniz Türüç, Lawal, Rotman, Varela, Welliton
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Tribün-80 TL, Doğu Tribün-60 TL, Kuzey Kale Arkası-10 TL,
Güney Kale Arkası-120 TL, Misafir Tribün-150 TL
  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.