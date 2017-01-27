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Muhtemel kadrolar

ÇAYKUR RİZESPOR Gökhan- Mehmet, Oboabona, Ümit, İsmael, Özgür, Saadane, Recep, Jantscher, Oğulcan, Kweuke SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kale arkaları 10 lira, Maraton 30 lira, VİP: 75 ------------------------------------------ KARDEMİR...

Muhtemel kadrolar

ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Mehmet, Oboabona, Ümit, İsmael, Özgür, Saadane, Recep, Jantscher, Oğulcan, Kweuke
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkaları 10 lira, Maraton 30 lira, VİP: 75
------------------------------------------
KARDEMİR KARABÜKSPOR
Ahmet Şahin- Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, İlhan, Gaman, Ceyhun, Poko, Tanase, Seleznyov
SAKAT: Rybka, Skulason, Ermin Zec
CEZALI: Lazarevic
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ANTALYASPOR
Fornezzi, Sakıb, Celustka, Diego, Chico, Zeki, Charles, Danilo, Mbilla, Deniz, Eto'o
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Tribünü 20, Doğu Tribünü 10, Güney Kale Arkası 5, Kuzey Kale Arkası 5, Misafir Tribünü 5 Lira
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Zlamal- Cenk Ahmet, Carlos, Birol, Berkan, Landel, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Guerrier, Vagner
SAKAT: Deniz, Sackey
CEZALI: Candeias
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AKHİSAR BELEDİYESPOR
Fatih- Ömer, Caner, Samardzic, Lopes, Sissoko, Kofi Adu, Olcan, Özer, Onur, Vaz Te.
SAKAT: Daniel Larsson, Soner Aydoğdu
CEZALI: Custodio


 

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