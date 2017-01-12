Muhtemel kadrolar

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Castillo, N’doye
SAKAT: Bero
CEZALI: Yok
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BURSASPOR
Harun- Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, Sivok, Aziz Eraltay, Jorquera, Merter Yüce, Del Valle, Batalla, Deniz Yılmaz, Kubilay
SAKAT: Furkan Özçal, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, İsmail Konuk
CEZALI: Yok
BİLET ÜCRETLERİ: VIP 1.Balkon: 400 TL, VIP 2.Balkon: 400 TL, Batı Alt Tribün: 200 TL,
Doğu Alt Tribün: 100 TL, Doğu Üst Tribün: 90 TL, Güney Kale Arkası (TEKSAS): 50 TL, Tofaş Tribünü : 50 TL, Misafir Tribünü: 65 TL
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