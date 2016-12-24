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Muhtemel kadrolar

AKHİSAR BELEDİYESPOR Fatih- Lopes, Caner, Orhan, Ömer, Custodio, Sissoko, Özer, Soner, N'Guemo, Rodallega SAKAT: Lukac CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Misafir 10, maraton 11, kapalı 15, VIP tribün 20 TL ------------------------------------------- ATİKER...

Muhtemel kadrolar

AKHİSAR BELEDİYESPOR
Fatih- Lopes, Caner, Orhan, Ömer, Custodio, Sissoko, Özer, Soner, N'Guemo, Rodallega
SAKAT: Lukac
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Misafir 10, maraton 11, kapalı 15, VIP tribün 20 TL
-------------------------------------------
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Vukovic, Ali Turan, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Bajic, Rangelov
SAKAT: Meha
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Zlamal, Gassama, Suley, Carlos, Berkan, Gökay, Taha, Candeias, Emre, N'Skala, Ayite
SAKAT: Deniz, Sackey, Guerrier, Omeruo, İsmail Aissati
CEZALI: Vagner Love
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ANTALYASPOR
Fornezzi, Celusta, Diego, Chico, Sakıb, Yekta, Makoun, Deniz, Mbilla, Danilo, Eto'o
SAKAT: Yok
CEZALI: Zeki, Charles
BİLET FİYATLARI: Batı Tribünü 20, Doğu Tribünü 10, Güney Kale Arkası 5, Kuzey Kale Arkası 5, Misafir Takım Tribünü 5 lira
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Adriano- Hakan, Dany, Barış, Latovlevici, Ermin Zec, Ceyhun, Osman, Lazarevic, İlhan, Yatabare
SAKAT: Ahmet Şahin, Skulason
CEZALI: Poko, Tanase
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ÇAYKUR RİZESPOR
Diallo- Orhan, Yakoubi, Oboabona, Özgür, Jantscher, Petrucci, Robin, Oğulcan, Tuszynski, Kweuke
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYALARI: VİP: 75 TL, Maraton: 30 TL, Kale arkaları: 10 TL, Misafir tribün: 10 TL
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KAYSERİSPOR
Muhammer- Levent, Kana Bıyık, Mabiala, Anıl, Mijailovic, Deniz Türüç, Samba Sow, Nakoulma, Umut Bulut, Welliton
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 5-10 TL
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