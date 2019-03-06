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Muhsin Ertuğral’dan Ajax açıklaması

İSTANBUL, () Teknik direktör Muhsin Ertuğral, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i deviren Hollanda ekibi Ajax için, “Ajax’ın başarısını sadece satın alma gücüne bağlamak cahillik ve şuursuzluktur” dedi. Son olarak Güney Afrika'nın...

Muhsin Ertuğral’dan Ajax açıklaması

İSTANBUL, () Teknik direktör Muhsin Ertuğral, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i deviren Hollanda ekibi Ajax için, “Ajax’ın başarısını sadece satın alma gücüne bağlamak cahillik ve şuursuzluktur” dedi.
Son olarak Güney Afrika'nın Ajax Cape Town ve Maritzburg United takımlarını çalıştıran teknik direktör Muhsin Ertuğral, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi İspanyol devi Real Madrid’e ilk maçta evinde 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasmanda rakibini 4-1 yenerek tur atlayan Hollanda ekibi Ajax hakkında açıklamalarda bulundu. Altyapısıyla da ünlü olan ve bu yıl Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven'ın 5 puan gerisinde 1 maç eksiğiyle şampiyonluk yarışını sürdüren Ajax hakkında Ertuğral, “Ajax’ın başarısını sadece satın alma gücüne bağlamak, parayla bir futbol takımının başarıya ulaşabileceğini düşünmek hatta düşünmekle kalmayıp bunu iddia etmek ne büyük cahillik ve şuursuzluk” diye konuştu.
“SATIN ALINABİLİR BİR KAVRAM DEĞİL”
4 dönem boyunca bu modelde çalıştığını belirten Muhsin Ertuğral, “Ajax metodu denilen kavram; bir felsefe, bir kültür, bir eğitim meselesi” diyerek, “Eleştiriye açık olabilmek, egolardan sıyrılmak, bireysel başarıdan uzaklaşıp takım olarak hareket edebilmek. Yıllar boyunca Ajax ailesinin bir parçası aynı zamanda vatansever bir Türk futbol adamı olarak şunu ifade etmek beni çok üzüyor; Bahsi geçen kültür ne yazık ki satın alınabilir bir kavram değil” ifadelerini kullandı.

 

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