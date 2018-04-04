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Muharrem Usta'dan adaylık açıklaması!

"Seçimde aday olmayacağım" TRABZON,() Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bordo mavili kulüpte gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. Trabzonspor Başkanı...

Muharrem Usta'dan adaylık açıklaması!

"Seçimde aday olmayacağım"

TRABZON,()

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bordo mavili kulüpte gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Trabzonspor Başkanı Usta, TRT Spor'da yayınlanan bir programda Trabzonspor'daki seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Usta aday olup olmayacağı ile ilgili gelen bir soruya, "Seçimde kesinlikle aday olmayı düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.
Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 7-8 Nisan tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak. Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya, genel kurul öncesi başkan adaylıklarını açıklayan isimler olmuşlardı.

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