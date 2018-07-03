Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Karacabey Birlikspor'da

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () - TFF 3'üncü Lig takımlarından Karacabey Birlikspor, Bodrumspor'dan Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti.

Karacabey Birlikspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Karacabey Birlikspor yöneticileri Murat Avinç, Mustafa Kuzu, Feti Toprak ve genel kaptan İlker Özdemir katıldı. Karacabey Birlikspor yöneticisi Murat Avinç, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkine Bodrumspor’dan Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Medipol Başakşehir altyapısından yetişen 20 yaşındaki Muhammed Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Bodrumspor’da forma giyerken çıktığı 26 maçta 4 gol attı.

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