Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

Muhammed İldiz Giresunspor’da

TFF 1'inci Lig takımlarından Giresunspor prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Muhammed İldiz ile sözleşme imzaladı. Giresunspor, dün 6 oyuncuyu kadrosuna katmasının ardından bir süredir görüşme halinde oldukları Muhammed...

Muhammed İldiz Giresunspor’da
TFF 1'inci Lig takımlarından Giresunspor prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Muhammed İldiz ile sözleşme imzaladı.
Giresunspor, dün 6 oyuncuyu kadrosuna katmasının ardından bir süredir görüşme halinde oldukları Muhammed İldiz ile de sözleşme imzaladı. Geride kalan sezonun devre arasında Elazığspor ile anlaşan orta saha oyuncusu, dün akşam şehre gelerek Giresunspor antrenmanına katıldı. 27 yaşındaki orta saha futbolcusu bugün de kendisini Giresunsporlu yapan bir yıllık resmi sözleşmeye imza attı. 
Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, "Muhammed bir süredir gündemimizde olan bir futbolcuydu. Kendisi bundan sonra Giresunsporumuz’a hizmet edecek. Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Muhammed İldiz ile gücümüze güç kattık, kendisinin Giresunspor’da başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325