Muhammed İldiz Giresunspor’da

TFF 1'inci Lig takımlarından Giresunspor prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Muhammed İldiz ile sözleşme imzaladı.Giresunspor, dün 6 oyuncuyu kadrosuna katmasının ardından bir süredir görüşme halinde oldukları Muhammed İldiz ile de sözleşme imzaladı. Geride kalan sezonun devre arasında Elazığspor ile anlaşan orta saha oyuncusu, dün akşam şehre gelerek Giresunspor antrenmanına katıldı. 27 yaşındaki orta saha futbolcusu bugün de kendisini Giresunsporlu yapan bir yıllık resmi sözleşmeye imza attı.Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, "Muhammed bir süredir gündemimizde olan bir futbolcuydu. Kendisi bundan sonra Giresunsporumuz’a hizmet edecek. Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Muhammed İldiz ile gücümüze güç kattık, kendisinin Giresunspor’da başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

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