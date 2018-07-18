Muğlaspor Zeki'yle imzaladı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor, orta saha oyuncusu Zeki Sinanoğlu'nu renklerine bağladı.

Geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen Gaziantepspor'da forma giyen Zeki'yle resmi sözleşme imzalandı. Muğlaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. Futbola, Turgutlu Yedi Eylül İdmanyurdun'da başlayan Zeki Sinanoğlu, Turgutluspor, Adıyamanspor, Manisaspor, İskenderunspor, Dersimspor ve Kozan Belediyespor'da top koşturdu.

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