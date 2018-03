Muğlaspor - Yeni Orduspor Kulübü: 0-2

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Mikail Can (xx), Halil Karacabay (xx)

MUĞLASPOR: Barış (x) - Onur (xx), Nizamettin (x), Emre (x) (Dk. 77 Murat Can x), Ender (xx), Yağız (x) (Dk. 67 Ali Sinan x), Yasin (xx), Sergen (x) (Dk. 55 Ceyhun x), Faruk (xx), Melik (xx), Fırat (x)

YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ: Osman (xxx) - Burak (xx), Onur Ramazan (xxx), Mustafa (xxx), Kerim (xx), Asım Can (xx), Erhan (xxx), Tuncay (xxxx), Emre (xx) (Dk. 61 Hasan xxx), Fatih Özçelik (xx) (Dk. 73 Safa xx), İbrahim (xxx) (Dk. 84 Fatih Arat)

GOLLER: Dk. 20 Tuncay, Dk. 88 Hasan (Yeni Orduspor)

SARI KARTLAR: Onur, Yasin, Fırat (Muğlaspor), Erhan, Fatih Özçelik, İbrahim, Asım Can (Yeni Orduspor)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Muğlaspor, evinde Play-Off yarışındaki Yeni Orduspor Kulübü'ne mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı: 0-2.

Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 20. dakikada Tuncay ve 88. dakikada Hasan attı. Ligde üst üste 3 galibiyetin ardından son 3 haftadır yüzü gülmeyen yeşil-beyazlı ekip, bu skorla 32 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde kaldı. Yeni Orduspor ise puanını 48'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada konuk ekip öne geçti. Yeni Ordusporlu Tuncay, ceza yayı içinden sol ayağıyla sert vurarak kaleci Barış'ı avladı: 0-1.

26. dakikada Muğlaspor'un atağında Yeni Orduspor ceza sahasında karambol oluştu. Topu son olarak önünde bulan Ender'in şutunda kaleci Osman gole izin vermedi.

İlk yarı bu skorla bitti.

53. dakikada ev sahibinden Melih sağ kanattan kesti, müsait pozisyondaki Emre'nin kafa şutu üstten az farkla auta çıktı.

88. dakikada gelişen Orduspor atağında Tuncay'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hasan, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 0-2.

FOTOĞRAFLI