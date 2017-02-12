Muğlaspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Engin Gökçe (xx), Kerem Candaş (xx)

MUĞLASPOR: Hasan (xxx)- Berkay (xxx), Fatih (xx), Yasin (xx), Osman (xx), Mertcan (x) (Dk.70 Samet xx), Emre (x) (Dk.67 Emirhan x), Akın (xx), Tuncay (xx), Cuma Ali (xxx) (Dk.85 Ender), Ozan (xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Yaşar (xxx)- Cemal (xx), Abdurrahman (x) (Dk.11 Koray xx), Gökhan (xx), Muzaffer (xxx), İlyas (xx) (Dk.77 Ogün x), Emre (xx) (Dk.60 Alper x), Sefa Durmuş (xx), Yılmazcan (xx), Fırat (xx), Sefa Aktepe (xxx)

GOLLER: Dk.32 (penaltı) Berkay (Muğlaspor), Dk.90+5 Muzaffer (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Osman, Emre, Mertcan, Berkay (Muğlaspor), Muzaffer, Fırat (Tarsus İdman Yurdu)

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralarla bağlarını koparmaya çalışan Muğlaspor, Tarsus İdmanyurdu karşısında galibiyeti 90+5'inci dakikada yediği golle kaçırdı: 1-1.

OLAY ÇIKTI

Bu arada Tarsus İdmanyurdu'nun golünden sonra Atatürk Stadı karıştı. Muğlasporlu yöneticiler gole sevinen Tarsus İdmanyurdulu yöneticilerin üzerine yürüyünce arbede çıktı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşürken araya giren emniyet mensupları olayları güçlükle yatıştırdı. Muğlasporlu taraftarlar sahaya yabancı madde yağdırırken, saha içinde yaşayan gerginlik polisin çabasıyla önlendi.

8'inci dakikada gelişen Muğlaspor atağında kaleci Yaşar ile karşı karşıya kalan Cuma Ali pasını bomboş durumdaki Emre'ye aktardı, son anda araya giren Abdurrahman topa müdahale ederek mutlak gole engel oldu.

32'nci dakikada Muğlaspor penaltı kazandı. Cemal'in Cuma Ali'yi düşürmesiyle hakem Bayram Başkan beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Berkay, Muğlaspor'u öne geçirdi: 1-0.

46'ıncı dakikada Muğlaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Koray'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Hasan topu son anda kornere çeldi.

49'uncu dakikada Yasin'in yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Yaşar köşeden tokatladı, yan direğe çarpan topu Tarsus İdman Yurdu savunması uzaklaştırdı.

61'inci dakikada Sefa Durmuş'un sağ kanattan ortasında Yılmazcan kafayı vurdu, kaleci Hasan topu kontrol etti.

64'üncü dakikada Osman'ın ara pasıyla topla buluşan Cuma Ali çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Cuma Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+5'inci dakikada skora denge geldi. Tarsus İdmanyurdu'nda Sefa Durmuş'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa son dokunan Muzaffer meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

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