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Muğlaspor ligde kalmayı garantiledi

Muğlaspor - Kocaelispor: 2-0 Cavit AKGÜN / MUĞLA, () STAT: ATATÜRK HAKEMLER: Muhammetali Metoğlu (xxx), Mustafa Zıvalı (xxx), Ahmetcan Akkoyun (xxx) MUĞLASPOR: Barış Başkan (xxxx) - Polat (xxx), Salim (xxx) (Dk. 85 Barış Sabancı), Ramazan...

Muğlaspor ligde kalmayı garantiledi

Muğlaspor - Kocaelispor: 2-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

STAT: ATATÜRK
HAKEMLER: Muhammetali Metoğlu (xxx), Mustafa Zıvalı (xxx), Ahmetcan Akkoyun (xxx)
MUĞLASPOR: Barış Başkan (xxxx) - Polat (xxx), Salim (xxx) (Dk. 85 Barış Sabancı), Ramazan (xxxx) (Dk .79 Yağız xx), Zeki (xxx), Cebrail (xxx), Rıdvan (xxx), Mükail (xxx), Akın (xxx), Murat Can (xxxx) (Dk. 88 Kutay), Mustafa (xxx)
KOCAELİSPOR: Can (x) - Murat (x), Kemal (x), Gökdeniz (xx), Sinan (x), Mesut (x), Onur (x), Burak (x), Sefa (x) (Dk. 38 Mehmet x), Ali (x), Kerem Yıldırım (x) (Dk. 15 Kerem Yıldırım x) (Dk. 60 Mehmet x)
GOLLER: Dk. 54 Ramazan, Dk. 70 Murat Can (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Murat Can (Muğlaspor), Murat (Kocaelipor) 

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Muğlaspor kendi sahasında güçlü rakibi Kocaelispor'u 2-0 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Matematiksel olarak kümede kalması için 1 puan alması yeterli olan yeşil-beyazlıların gollerini 54. dakikada Ramazan ve 70. dakikada Murat Can kaydetti. Muğlaspor puanını 42'ye çıkarırken, Play-Off oynamaya hazırlanan Kocaelispor 55 puanla 3. sırada yer aldı.
10. dakikada Muğlaspor gole çok yaklaştı. Soldan ceza alanına giren Ramazan'ın şutunda kaleci Can topu kornere çeldi. 
41. dakikada gelişen Muğlaspor atağında Cebrail'in sağ çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.
50. dakikada Kocaelispor atağında Burak'ın ara pasıyla ceza alanı içinde müsait pozisyonda topla buluşan Gökdeniz'in yakın mesafeden vuruşununda kaleci Barış meşin yuvarlağı nefis çıkardı. 
54. dakikada Muğlaspor golü buldu. Yaklaşık 30 metreden Ramazan'ın serbest vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
70. dakikada Muğlaspor farkı 2'ye çıkardı. Rıdvan'ın pasıyla ceza sahasına giren Murat Can plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.

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