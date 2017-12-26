Muğlaspor kadrosuna Engin Güngör'ü kattı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Muğlaspor, ara transferde kadrosunu orta saha oyuncusu Engin Güngör'le güçlendirdi.Futbola Hollanda'da başlayan 31 yaşındaki gurbetçi orta saha, kariyerinde daha önce Hacettepe, Kastamonuspor, Gaziosmanpaşa, Tarsus İdman Yurdu, Altınordu, Keçiörengücü, Kırklarelispor ve son olarak da Manisa Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.Engin Güngör, Süper Lig'de 1, TFF 1'inci Lig'de 8, 2'nci Lig'de 88, 3'üncü Lig'de 98 ve Türkiye Kupası'nda da 15 maçta forma giyerken toplam 39 gole imza attı. Muğlaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden futbolcu, takımın başarısı için çok çalışacağını, takım olarak güzel sonuçlara imza atacaklarını söyledi.

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