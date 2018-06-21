Muğlaspor ilk dış transferini gerçekleştirdi

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar son olarak Kırıkhanspor forması giyen orta saha Mehmet Akif Şekeroğlu'yla resmi sözleşme imzaladı. Sıtkı Koçman Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Hakan İnan, "Teknik direktörümüz Ramazan Silin'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırıkhanspor ile geçen sezon aynı grupta mücadele ettik. Mehmet Akif, 10 numara pozisyonunda oynayan, başarılı bir arkadaşımız. Gücümüze güç katacağına yürekten inanıyoruz. İç transferde ise forvette görev yapan Berkay Yüksel ile anlaştık" dedi.

22 yaşındaki Mehmet Akif geçen sezon Kırıkhanspor'da 29 maça çıkıp 5 gol attı.