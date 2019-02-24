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Muğlaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () -  STAT: ATATÜRK HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Ferhat Dalgıç (xx), Mehmet Kirişçioğlu MUĞLASPOR: Barış (xx) - Fırat (xx), Mustafa (xx), Salim (x) (Dk. 46 Rıdvan xx), Zeki (x), Cebrail (x), Sinan (xx) (Dk. 84 Kutay),...

Muğlaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () - 
STAT: ATATÜRK
HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Ferhat Dalgıç (xx), Mehmet Kirişçioğlu
MUĞLASPOR: Barış (xx) - Fırat (xx), Mustafa (xx), Salim (x) (Dk. 46 Rıdvan xx), Zeki (x), Cebrail (x), Sinan (xx) (Dk. 84 Kutay), Ramazan (xx), Akın (xx), Murat Can (xx), Semih (x) (Dk.60 Mükail xx) 
FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xxx) - Hüseyin Tokmak (x) (Dk. 53 Şefik x), Fatih Çolak (xx), Osman (xx), Yakup (x), Oğuzhan (xx), Ercüment (x), Ali Say (xx), Serkan (x), Fatih Çakır (x) (Dk. 65 Ali Koçak x), Abdulkadir (x) (Dk. 77 Vedat x)
SARI KARTLAR: Sinan, Mükail, Mustafa (Muğlaspor), Hüseyin Tokmak, Şefik (Fatsa Bld)
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta mücadelesinde Muğlaspor evinde kümede kalma mücadelesi veren Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 5 haftaya yükselen Muğlaspor alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçırdı. Bu sonuçla Muğlaspor'un puanı 27'ye yükselirken, Fatsa ekibi 24 puana çıktı.
37. dakikada Fatsa Belediyespor atağında Abdülkadir'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ali Say'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.
57. dakikada Muğlasporlu Murat Can'ın ceza sahası yayı üzerinde çevirdiği topa Semih sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
63. dakikada Muğlaspor mutlak golden oldu. Fatsa Belediyespor ceza sahası içinde oluşan karambolde Rıdvan'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Ömürcan topu nefis çıkardı. 
76. dakikada Muğlaspor atağında Fırat'ın soldan ceza sahasına kesti. Ramazan'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.


 

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