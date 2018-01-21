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Muğlaspor-Erokspor: 2-2

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Soner Akgün (xx), Halil Altun (xx) MUĞLASPOR: Barış (xx) - Alparslan (xxx), Onur (xx), Alican (xx), Fırat (xx), Sergen (xx), Veysel (xxx), Ali (x) (Dk. 46 Berkay x), Ender (xx)...

Muğlaspor-Erokspor: 2-2

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Soner Akgün (xx), Halil Altun (xx)
MUĞLASPOR: Barış (xx) - Alparslan (xxx), Onur (xx), Alican (xx), Fırat (xx), Sergen (xx), Veysel (xxx), Ali (x) (Dk. 46 Berkay x), Ender (xx) (Dk. 66 Oğuzhan xx), Emre (xx) (Dk. 77 Murat), Melik (xxx)
EROKSPOR: Murat (xx) - Rızvan (xx), Gökalp (x), Alişan (xx), Tolga (xxx), Adem (xxx), Alper (xx) (Dk. 65 Safa x), Muharrem (xx) (Dk. 77 Uğur x), Aykut (xx), Günay (xx) (Dk. 89 Mertkan), Abdulkadir (xxx)
GOLLER: Dk. 19 Adem, Dk. 88 (Pen.) Abdulkadir (Erokspor), Dk. 62 (Pen.) Emre, Dk. 75 Melik (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Barış, Berkay, Oğuzhan (Muğlaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 80 Berkay (Muğlaspor), Dk. 80 Gökalp

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Erokspor'u konuk eden Muğlaspor rakibiyle yenişemedi: 2-2. Konuk takım ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Muğlaspor 62 ve 75. dakikalarda attığı gollerle öne geçti. Ancak 88'de Erokspor penaltı golüyle dengeyi sağladı. Maçın 80. dakikasında yaşanan gerginlikten dolayı Muğlaspor'dan Berkay, Erokspor'dan Gökalp kırmızı kart gördü. 
19'uncu dakikada Erokspor gol perdesini açtı. Tolga'nın sol kanattan ortaladığı topa Adem kafayı vurdu: 0-1.
60'ıncı dakikada Muğlaspor lehine penaltı kararı verildi. Erokspor kalecisi Murat'ın Ender'i düşürmesiyle hakem Alpaslan Şen beyaz noktayı gösterdi. 
62'inci dakikada penaltı atışını kullanan Emre fileleri sarstı: 1-1
75'inci dakikada Muğlaspor öne geçti. Oğuzhan sağdan ortaladı, Melik bekletmeden plaseyi vurdu: 2-1. 
80'inci dakikada Muğlaspor defansının topa elle müdahalesi sonucu hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Muğlasporlu futbolcular uzun süre hakeme itiraz edince ortalık karıştı. Eroksporlu Gökalp ve Muğlasporlu Berkay gerginlik yaşarken, hakem iki futbolcuya da direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma 8 dakika durdu. 
88'inci dakikada Eroksporlu Abdulkadir penaltıyı gole çevirdi: 2-2. 
Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı. 

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