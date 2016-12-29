Muğlaspor'dan ücüncü imza

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ara transfer döneminde daha önce stoper Nizamettin Yaşar ve orta saha oyuncusu Mertcan Demirer'le anlaşan Muğlaspor, Orduspor'dan golcü Emre Gemici'yi de renklerine bağladı.Galatasaray altyapısında yetişip Kayseri Şekerspor ve Niğde Belediyespor'da da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalara başladı.İstanbul'da 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği toplantısında Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Başkan Haluk Beyimoğlu, Muğlaspor'un önümüzdeki sezon kurulması planlanan Elit 2'nci Lig'de mücadele edebileceği müjdesini verdi. Konunun netlik kazanmadığının altını çizen Beyimoğlu, kulüplerinin gerekli standartlara uyduğunu söyledi.

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