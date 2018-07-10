Muğlaspor'dan topbaşı

MUĞLA, ()

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Muğlaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular ilk antrenmanı teknik direktör Ramazan Silin yönetiminde Düğerek Stadı'nda gerçekleştirdi. Yönetim kurulu ile birlikte futbolcularla tanışma toplantısı düzenleyen Başkan Erol Kapiz, başarılı bir sezon diledi. Transfer harekatını da sürdüren Muğla temsilcisi, Göztepe U21 takımından 19 yaşındaki stoper Ahmet Batuhan Akyüz'le de anlaşmaya vardı. Erol Kapiz, transferde gösterdiği kolaylık nedeniyle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e teşekkür etti.

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