Muğlaspor'dan stoper transferi

MUĞLA, ()

TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 2. Lig takımı Bayrampaşa'dan stoper Güray Fırat'ı kadrosuna kattı. Resmi sözleşme imzalayan 24 yaşındaki savunmacı, Muğlaspor camiasını yakından bildiğini ve yeşil-beyazlı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Futbola başladığı Kayserispor'da profesyonel olan Güray, son 3 sezondur görev aldığı Bayrampaşa'da iki kez Play-Off heyecanı yaşayıp, bir kez üst lige çıkma sevincine ortak oldu. Genç defans oyuncusu 3. Lig’de 60, 2. Lig’de de 20 maçta forma giydi.

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