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Muğlaspor'dan orta sahaya takviye

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor, transfere devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Cizrespor'da forma giyen orta saha oyuncusu İsmail Baydil ile sözleşme imzaladı.  Futbola...

Muğlaspor'dan orta sahaya takviye

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor, transfere devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Cizrespor'da forma giyen orta saha oyuncusu İsmail Baydil ile sözleşme imzaladı. 
Futbola 2002 yılında Denizlispor'da başlayan 30 yaşındaki İsmail, 2007 yılında yine bu kulüpte profesyonel oldu. 3 yıl Denizlispor formasını giyen futbolcu daha sonra sırasıyla Sarayköyspor, Nazilli Belediyespor, Kızılcabölükspor, 12 Bingölspor, Cizrespor takımlarında forma giydi. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'de 8, 1'inci Lig'de 4, 2'nci Lig'de 46, 3'üncü Lig'de 95 ve Türkiye Kupası'nda da 16 maça çıkıp 1 kez de Ümit Milli Takımı'nda yer aldı. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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