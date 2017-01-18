Muğlaspor'dan iki takviye

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Muğlaspor, iki takviye daha yaptı.

Yeşil beyazlı yönetim, Tuzlaspor'dan 23 yaşındaki forvet Emirhan Atilla ve Akhisar Belediyespor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurcan Güler'i renklerine bağladı. Futbola İstanbul Bahçelievler'de başlayan Emirhan daha sonra Beşiktaş, Dikilitaş, Tavşanlı Linyitspor, Soyaspor Gençlik, Ayvalıkgücü, Orhangazi ve Tuzlaspor formalarını giydi. İzmirspor altyapısında yetişen Onurcan ise 2013'te Akhisar Belediyespor'a transfer oldu ve burada profesyonel sözleşme imzaladı. Genç futbolcu kiralık olarak geçen sezon Menemen Belediyespor'da bu sezonun ilk yarısında da Bodrumspor'da oynadı. FOTOĞRAF