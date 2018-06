Muğlaspor'dan Göztepe'ye ziyaret

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

TFF 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor'un başkanı Erol Kapiz, yönetim kurulu üyeleri ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğlalı olan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Sepil'e forma ve atkı hediye edilirken, iki takımın işbirliği yapacağı açıklandı. Ziyaret sırasında konuşan başkan Erol Kapiz, sıcak karşılamaları nedeniyle Sepil ve Göztepe ailesine teşekkür etti.

Sepil'in Göztepe'yi kısa zamanda iyi yerlere getirdiğini belirten Kapiz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüz için projeler üretmeye devam ediyoruz. Muğlalı olan Göztepe Başkanı Sayın Mehmet Sepil'i ziyaret etmek istedik. Her iki kulüp arasında ortak projeler üretmek için fikir birliğine vardık. Göztepe başkanını ilimize davet ettik. Kendisi de en kısa sürede Muğla'ya gelip bizleri ziyaret edeceğini söyledi" açıklamasını yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de her iki kulübün işbirliği içinde gerçekleştirecekleri her projeye belediye olarak destek vereceklerini söyledi. Mehmet Sepil ise şu ifadeleri kullandı: "Biz de Göztepe ailesi olarak en kısa sürede Muğla'ya gidip Muğlaspor tesislerini gezeceğiz. Ayrıca kulübü daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Hemşerilerimi burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu oldum"

(FOTOĞRAFLI)