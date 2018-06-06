Muğlaspor'da Silin devam

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

TFF 3'üncü Lig'de Muğlaspor'un yeni yönetimi, teknik direktör Ramazan Silin'le sözleşme yeniledi.

Geçen sezonun son haftalarında göreve gelip takımın ligde kalmasına büyük katkı sağlayan Silin, genel kurulda başkanlığa seçilen Erol Kapiz ve yönetimin katıldığı törenle imza attı. Başkan Erol Kapiz, "Yönetim olarak ilk önce teknik direktörümüzle transfere başladık. Bundan sonra hocamız ve teknik komitemizin raporları doğrultusunda futbolcu transferine başlıyoruz. Geçtiğimiz sezon kulübümüzde görev yapan futbolcularla helalleşiyoruz. Hocamıza ve tüm teknik kadromuza başarılar diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı kulüpte güzel günler yaşadığını ve yeniden anlaştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden teknik direktör Ramazan Silin de, "Yeni seçilen başkanımız ve yönetim kurulumuza başarılar diliyorum. İyi bir planlama ile güzel bir kadro kuracağımıza inanıyorum. Yeşil-beyazlı camianın başarılı olması için ekibimle birlikte elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye konuştu.

Ramazan Silin'in yardımcılıklarını ise geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Özgür Gökdurna, Sedat Torun ve Özcan Öz yapacak.

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