FOTOĞRAF
Muğlaspor'da kaleci transferi
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenerek kötü gidişe son veren Muğlaspor, Tekirdağspor'dan kaleci Taner Tamince ile anlaştı. Van Büyükşehir Belediyespor'da profesyonel olan 28 yaşındaki tecrübeli file...
23 Ocak 2017 Pazartesi 15:02
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenerek kötü gidişe son veren Muğlaspor, Tekirdağspor'dan kaleci Taner Tamince ile anlaştı. Van Büyükşehir Belediyespor'da profesyonel olan 28 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 72Batmanspor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da da oynamıştı. Taner, Tekirdağspor'da 19 karşılaşmada kaleyi korudu. Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, "Ara transfer döneminde alternatifli bir kadro oluşturduk. Teknik heyetin eksik gördüğü mevkilere takviye yapıyoruz. Ümraniye maçında yeni transferlerimizin golleri ile 3 puana ulaştık. Takım içerisinde birlik ve beraberlik üst seviyede. Amacımız ligi en iyi yerde bitirmek" dedi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.