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Muğlaspor'da kaleci transferi

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenerek kötü gidişe son veren Muğlaspor, Tekirdağspor'dan kaleci Taner Tamince ile anlaştı. Van Büyükşehir Belediyespor'da profesyonel olan 28 yaşındaki tecrübeli file...

Muğlaspor'da kaleci transferi
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenerek kötü gidişe son veren Muğlaspor, Tekirdağspor'dan kaleci Taner Tamince ile anlaştı. Van Büyükşehir Belediyespor'da profesyonel olan 28 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 72Batmanspor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da da oynamıştı. Taner, Tekirdağspor'da 19 karşılaşmada kaleyi korudu. Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, "Ara transfer döneminde alternatifli bir kadro oluşturduk. Teknik heyetin eksik gördüğü mevkilere takviye yapıyoruz. Ümraniye maçında yeni transferlerimizin golleri ile 3 puana ulaştık. Takım içerisinde birlik ve beraberlik üst seviyede. Amacımız ligi en iyi yerde bitirmek" dedi.

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