Muğlaspor'da iki imza

MUĞLA, () -

TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, geçen sezon Kozanspor'da forma giyen kaleci Yunus Emre Genç ile orta saha oyuncusu Ahmet Keleş'i renklerine bağladı. Kulüp Başkan Vekili Tahir Ünsal ile Sportif Direktör Abdullah Eskihisarlı'nın da katıldığı törenle kendilerini Muğlasporlu yapan imzayı atan iki futbolcu başarı sözü verdi.

Futbola Irmakspor’da başlayan 24 yaşındaki kaleci Yunus Emre, 7 yıl Galatasaray’ın altyapısında kalecilik yaptı. Bayrampaşaspor’da profesyonelliğe adım atan Yunus, Kozanspor'a transfer oldu. Kariyerine Haydarpaşa Demirspor’da başlayan Ahmet Keleş ise yine Bayrampaşa ve Kozanspor formalarını terletti.