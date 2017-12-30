Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...

Muğlaspor'da genç kaleci profesyonel oldu

MUĞLA, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Muğlaspor'da yönetim altyapıdan yetişen 18 yaşındaki kaleci Ali Dural ile profesyonel sözleşme imzaladı. Başkan Haluk Beyimoğlu'nun da katıldığı törende mukavele imzalayan genç file bekçisi...

Muğlaspor'da genç kaleci profesyonel oldu

MUĞLA, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Muğlaspor'da yönetim altyapıdan yetişen 18 yaşındaki kaleci Ali Dural ile profesyonel sözleşme imzaladı. Başkan Haluk Beyimoğlu'nun da katıldığı törende mukavele imzalayan genç file bekçisi çok mutlu olduğunu söyledi. Futbola 2012 yılında Muğlaspor'da başlayan ve altyapıda tüm yaş gruplarında görev alan Ali, kulübünün başarısı için elinden geleni yapacağını dile getirdi. Zaman zaman A takımla antrenmanlara çıkan genç eldiven, yeşil-beyazlı takımın kalesini korumak istediğini belirterek, "Çok çalışarak büyüklerimin ve antrenörlerimizin tecrübelerinden yararlanmak istiyorum" dedi. Başkan Beyimoğlu, genç kalecinin uzun futbol yaşamında çok başarılı olacağına inandığını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,