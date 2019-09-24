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Muğlaspor - Bursaspor: 1-3

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () STAT: Muğla Atatürk HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Vural Gül (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx) MUĞLASPOR: Nusret Can (x) - Çağlayan (xxx), Güray (x), Adem (xx), Mehmet Akif (x) (Dk. 55 Savaş xx), Rıdvan (xx)...

SPOR 24.09.2019, 17:19
Muğlaspor - Bursaspor: 1-3

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()

STAT: Muğla Atatürk
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Vural Gül (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx)
MUĞLASPOR: Nusret Can (x) - Çağlayan (xxx), Güray (x), Adem (xx), Mehmet Akif (x) (Dk. 55 Savaş xx), Rıdvan (xx) (Dk. 77 Ercan x), Anıl (xx), Murat Can (x), Batuhan (x), Ahmet (x) (Dk. 58 Muhammed x), Bilal (x)
BURSASPOR: Onurcan (xx) - Ramazan (xx) (Dk. 66 Ozan İsmail xx), Atanasov (xx), Musa (xxx), İsmail (xxx), Selçuk Şahin (xxx), Wanderson Da Silva (xxx) (Dk. 87 Çağatay), Rüştü (xx), Diarra (xxx), Anıl (xx), Seleznyov (xxx) (Dk. 85 Ali)
GOLLER: Dk. 54 Seleznyov, Dk. 62 Wanderson Da Silva, Dk. 84 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 64 Çağlayan (Muğlaspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur maçında Muğlaspor, Bursaspor'a evinde 3-1 mağlup olarak elendi. Kupada önceki turda Karşıyaka'yı seri penaltılarla geçmeyi başaran 3. Lig ekibi Muğla, 1. Lig temsilcisine direnemedi. Bursaspor'a turu getiren golleri 54. dakikada yeni transferlerden Seleznyov, 62. dakikada Wanderson Da Silva ve 84. dakikada Selçuk Şahin attı. Ev sahibinin tek golü ise 64. dakikada Çağlayan'dan geldi.
5. dakikada Muğlaspor'un defanstan uzaklaştırmak istediği topu orta sahada Rüştü karşıladı. Bu oyuncunun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Musa'nın şutu kaleci Nusret'te kaldı.
13. dakikada Muğlaspor, Bursaspor karşısında net pozisyondan yararlanamadı. Mehmet'in pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
14. dakikada Bursaspor ceza alanı içinde Murat'ın şutunu Diarra çizgiden çıkardı.
45. dakikada Muğlaspor'da ilk yarının uzatmalarında Mehmet'in ara pası sonrası Rıdvan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rıdvan'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
54. dakikada Bursaspor aradığı golü buldu. Sağ kanattan Wanderson Da Silva'nın ortasında Seleznyov kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
62. dakikada fark 2'ye çıktı. Konuk ekipte Wanderson Da Silva sol kanattan getirdiği topu Seleznyov'a verdi. Ceza alanı içinde yapılan verkaç sonrası Da Silva sert bir şut ile farkı ikiye çıkarttı: 0-2.
64. dakikada Muğlaspor umutlandı. Köşe vuruşundan gelen ortada ceza alanı içinde yükselen Çağlayan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.
81. dakikada Bursaspor ceza alanı içinde oluşan karambolde Murat'ın vuruşu direkten döndü.
84. dakikada Musa'nın ortasında ceza alanı içinde uygun pozisyonda bulunan Selçuk Şahin skoru belirledi: 1-3.

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