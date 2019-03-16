Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...

Muğlaspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Ahmet Yaşılak (xx), Ertunç Kaplan (xx) MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Polat (xx), Mustafa (xxx), Cebrail (xx), Akın (xx), Salim (xxx) (Dk. 87 Yağız), Zeki (xxx), Sinan (xx) (Dk....

Muğlaspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Ahmet Yaşılak (xx), Ertunç Kaplan (xx)
MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Polat (xx), Mustafa (xxx), Cebrail (xx), Akın (xx), Salim (xxx) (Dk. 87 Yağız), Zeki (xxx), Sinan (xx) (Dk. 70 Mükail xx), Rıdvan (xxx), Muratcan (xxx), Semih (xx) (Dk. 66 Ramazan xxx)
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Bahadır (x) - Yavuzhan (xx), Muhammed (x), Volkan (xx), Gökhan (x), Halil (x) (Dk. 65 Hakan), Erdi (x) (Dk. 80 Enes x), Hüseyin (xx), Sefa (x) (Dk. 87 Berke), Talha (x), Uğur (x)
GOLLER: Dk. 75 Ramazan (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Salim, Rıdvan (Muğlaspor), Talha, Sefa, Gökhan (24Erzincanspor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 8 haftadır kazanamayan Muğlaspor, galibiyet hasretini Anagold 24Erzincanspor maçında dindirdi: 1-0.
Evinde oynayan yeşil-beyazlılar ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 75. dakikasında Ramazan'ın golüyle kazanmayı başardı. Bu galibiyetle 33 puana yükselen Muğlaspor düşme potasından uzaklaştı. Erzincanspor ise 32 puanda kalıp alt sıralara geriledi. 
10. dakikada Muğlaspor gole çok yaklaştı. Rıdvan'ın sağdan ortasında Muratcan'ın röveşatası az farkla yandan auta çıktı. 
13. dakikada Anagold 24 Erzincan atağında Halil'in ceza sahası dışından sert şutu direği sıyırıp yandanoyun alanını terk etti. 
51. dakikada Muğlasporlu Rıdvan çalımlarla ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Bahadır mutlak gole izin vermedi. 
72. dakikada Muğlaspor atağında Salim'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada Ramazan'ın topuğuyla dokunduğu top az farkla auta çıktı. 
75. dakikada Muğlaspor golü buldu. Ramazan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla vurduğu sert şutta top ağlarla buluştu: 1-0. İki takımın çabaları sonuucu değiştirmeyince ev sahibi Muğlaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328