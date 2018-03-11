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Muğlaspor - Anadolu Bağcılarspor: 1-2

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Adem Şahan (xx), Ahmet Deveci (xx) MUĞLASPOR: Barış (xx) - Alican (x), Nizamettin (xx), Emre (x) (Dk. 76 Berkay Yüksel x), Fırat (xx), Melik (x) (Dk. 64 Sami x), Osman (x) (Dk....

Muğlaspor - Anadolu Bağcılarspor: 1-2

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Adem Şahan (xx), Ahmet Deveci (xx)
MUĞLASPOR: Barış (xx) - Alican (x), Nizamettin (xx), Emre (x) (Dk. 76 Berkay Yüksel x), Fırat (xx), Melik (x) (Dk. 64 Sami x), Osman (x) (Dk. 21 Ali x), Ender (xx), Faruk (xx), Yasin (x), Yağız (x)
ANADOLU BAĞCILARSPOR: Burak (xx) - Arda (xxx) (Dk. 90 Abdulsamet), Halil İbrahim (xx), Gökhan (xxx), Furkan Mehmet (xxx), Sezer (xx), Bertuğ (xx) (Dk. 60 Furkan Zengin xxx), Berat (xx), Batuhan (xx), Berk (xxx), Ertuğrul (xx) (Dk. 76 Uğur xx)
GOLLER: Dk. 57 Faruk (Muğlaspor), Dk. 67 Berk, Dk. 79 Uğur (Anadolu Bağcılarspor) 
SARI KARTLAR: Fırat, Ender, Nizamettin (Muğlaspor), Bertuğ, Gökhan, Berat (Anadolu Bağcılarspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 83 Alican (Muğlaspor), Dk. 89 Berat (Anadolu Bağcılarspor)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Muğlaspor, üst üste 3 galibiyetin ardından öne geçtiği maçta evinde Anadolu Bağcılarspor'a 2-1 yenildi.
İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada perdeyi 57'de Faruk açarken, Anadolu Bağcılarspor önce 67'de Berk'le eşitliği sağladı ardından 79'da Uğur'un golüyle 3 puana uzandı.
Maçta ev sahibinden 83. dakikada Alican, konuk ekipten ise 89. dakikada Berat kırmızı kart gördü. Ege temsilcisi bu sonuçla 31 puanda kalırken, Anadolu Bağcılarspor 40 puana yükselip Play-Off için umutlandı.

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