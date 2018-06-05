Muğlaspor'a derneklerden destek 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da geçen hafta gerçekleşen genel kuruldu başkanlığa seçilen Erol Kapiz'e derneklerden destek geldi.

Beyazay, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma, Engelliler ile Zihinsel Engelliler Dernekleri yeşil-beyazlıları ziyaret etti. Derneklerden gelen desteklerin kendilerine güç verdiğini belirten Erol Kapiz, "Muğlaspor'u unutmayan 4 derneğimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde kulübümüzü layık olduğu yerlere taşıyacağız. Kulübümüzün eski saygınlığını kazanması için bu tür desteklere çok ihtiyacımız olacak" dedi.

(FOTOĞRAFLI)