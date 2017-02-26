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Muğlaspor-12 Bingölspor: 2-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Seser Tuna (xxx), Gündoğdu Yiğit (xxx), Erhan Yalta (xxx) MUĞLASPOR: Hasan (xxx)- Akın (xx), Emirhan (xxx), Fatih (xx), Samet (xxx), Osman (xx), Mertcan (xx), Tuncay (xxx) (Dk.90+2 Ozan), Berkay (xxx)...

Muğlaspor-12 Bingölspor: 2-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Seser Tuna (xxx), Gündoğdu Yiğit (xxx), Erhan Yalta (xxx)
MUĞLASPOR: Hasan (xxx)- Akın (xx), Emirhan (xxx), Fatih (xx), Samet (xxx), Osman (xx), Mertcan (xx), Tuncay (xxx) (Dk.90+2 Ozan), Berkay (xxx) (Dk.80 Oğuzhan), Ender (xx) (Dk.87 Erol), Nizamettin (xx)
12 BİNGÖLSPOR: Erman (xx)- Fatih (x), Ömerül (x), Şafak (xx), Şahin (xx), Muhammed (x), Anıl (x) (Dk.60 Rıdvan x), Özkan (x) (Dk.73 Burak x), Hüseyin (x), Gökhan (xx) (Dk.84 Murat ), Burhanettin (x)
GOLLER: Dk. 28 Emirhan, Dk. 75 Berkay (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Gökhan, Şahin, Özkan (12 Bingölspor), Samet (Muğlaspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor, tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan 12 Bingölspor'u sahasında 2-0 yendi. Bu sonuçla 31 puana yükselen Muğlaspor, 9'uncu sıraya çıktı. 22 puanda kalan 12 Bingölspor ise düşme korkusunu üzerinden atamadı. 

19'uncu dakikada Muğlasporlu Samet'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top yan direkte patladı. 28'inci dakikada Muğlaspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Emirhan sert vurdu, kaleci Erman çaresiz kaldı: 1-0 40'ıncı dakikada gelişen konuk takım atağında Burhanettin'in kafa pasını alan Gökhan yakın mesafeden şutunu çekti. Kaleci Hasan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.  53. dakikada Berkay sağdan Bingöl ceza sahasına ortaladı, Ender'in kafa vuruşunda kaleci Erman müthiş bir refleksle topu çataldan çıkardı.   65'inci dakikada Berkay'ın pasıyla buluşan Tuncay'ın vuruşunda top yan direği sıyırarak dışarı çıktı.  75'inci dakikada Muğlaspor ikinci golü buldu. Bu dakikada Berkay'ın ceza sahası içinden çektiği sert şutta top önce üst direğe ardından kale çizgisinin içine çarptı. Hakem Seser Tuna, yardımcısı Gündoğdu Yiğit'in uyarısıyla gol kararı verdi: 2-0. Maç da bu skorla tamamlandı.   FOTOĞRAFLI  

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