Muğlaspor-12 Bingölspor: 2-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Seser Tuna (xxx), Gündoğdu Yiğit (xxx), Erhan Yalta (xxx)
MUĞLASPOR: Hasan (xxx)- Akın (xx), Emirhan (xxx), Fatih (xx), Samet (xxx), Osman (xx), Mertcan (xx), Tuncay (xxx) (Dk.90+2 Ozan), Berkay (xxx) (Dk.80 Oğuzhan), Ender (xx) (Dk.87 Erol), Nizamettin (xx)
12 BİNGÖLSPOR: Erman (xx)- Fatih (x), Ömerül (x), Şafak (xx), Şahin (xx), Muhammed (x), Anıl (x) (Dk.60 Rıdvan x), Özkan (x) (Dk.73 Burak x), Hüseyin (x), Gökhan (xx) (Dk.84 Murat ), Burhanettin (x)
GOLLER: Dk. 28 Emirhan, Dk. 75 Berkay (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Gökhan, Şahin, Özkan (12 Bingölspor), Samet (Muğlaspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor, tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan 12 Bingölspor'u sahasında 2-0 yendi. Bu sonuçla 31 puana yükselen Muğlaspor, 9'uncu sıraya çıktı. 22 puanda kalan 12 Bingölspor ise düşme korkusunu üzerinden atamadı.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()