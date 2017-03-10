Muğla'da zorlu derbi
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Muğla Ormanspor ile zirve yarışındaki Petkimspor, yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde son 15...
10 Mart 2017 Cuma 13:18
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Muğla Ormanspor ile zirve yarışındaki Petkimspor, yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde son 15 haftada 14 galibiyet alan Petkimspor, toplamda 20 galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Muğla Ormanspor ise normal sezon bitimine 8 hafta kala 4 galibiyetle son sırada yer alıyor. TBL'de Play-Off yarışının uzağında kalan Akhisar Belediyespor da aynı saatte Samsun BŞB Anakent deplasmanında terleyecek.
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