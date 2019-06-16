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Mudurnu'da 4x4 Dünyası Offroad Fest yoğun ilgi gördü

Murat KÜÇÜK / MUDURNU (Bolu) () - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen '4x4 Dünyası Offroad Fest' yoğun ilgi gördü. Asfalt ve gürültüyü geride bırakıp, doğa ve huzurla kucaklaşmak isteyen binlerce kişi, 14 Haziran'da başlayıp bugün...

Mudurnu'da 4x4 Dünyası Offroad Fest yoğun ilgi gördü

Murat KÜÇÜK / MUDURNU (Bolu) () - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen '4x4 Dünyası Offroad Fest' yoğun ilgi gördü.
Asfalt ve gürültüyü geride bırakıp, doğa ve huzurla kucaklaşmak isteyen binlerce kişi, 14 Haziran'da başlayıp bugün sona eren 4x4 Dünyası Offroad Fest'de bir araya geldi. Mudurnu ilçesinde düzenlenen festival kapsamında katılımcılar söyleşiler, etkinlikler, eğitim ve atölye çalışmalarıyla doğa severler de aileleriyle birlikte zaman geçirmenin keyfini sürdü. Şarkıcı Eda Baba’nın açık havada verdiği akustik konserle renklenen festivale, doğa tutkunları arazi aracı, otomobil, motosiklet, karavan ve ATV araçlarıyla katıldı. Doğada aile ve aynı ilgi alanına sahip dostlarla birlikte kamp, yaşam, eğitim ve eğlence konseptiyle düzenlenen festival kapsamında, çocuklar ve büyükler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışmasının yanı sıra, 3 sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Test sürüşleri, sohbetler ve farklı aktiviteler sunan festival, Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu Belediyesi, Offroad camiasının Bolu ve Mudurnu’dan yer alan kulüp yapılanmaları Bolu Offroad Kulübü BOLOFF ve Mudurnu Offroad’un yanı sıra birçok firmanın desteğiyle gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Festival alanından görüntüler
- Vatandaşlarla röportajlar
- Mehmet Erel ile röportaj
- Drone görüntüleri
- Konserden görüntüler

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