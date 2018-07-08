Muay Thai sporcusu Öznur Caner, Avrupa 3'üncüsü oldu

Bedava tatil için başladı, şampiyon oldu

Hedef dünya şampiyonluğu

Matematik ve Fen dersleri veriyor

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, () -

Antalya'da, 5 yıl önce üniversite mezuniyeti sonrası tatile gitme düşüncesiyle katıldığı turnuvada Türkiye üçüncülüğü elde eden Öznur Caner (26), 2018 Muay Thai Türkiye Şampiyonu unvanıyla katıldığı Avrupa şampiyonasında bronz madalya kazandı. Milli sporcu, "Hedefim gelecek sene dünya şampiyonu olmak" dedi.

Çocukluğunda dövüş sporlarına ilgi duyan Öznur Caner, üniversite eğitimi gördüğü Antalya'da 5 yıl önce izlediği muay thai müsabakasının ardından bu spora başlamaya karar verdi. 2 haftalık antrenman sonrası antrenörünün Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na katılma önerisini, bedava tatil yapma düşüncesiyle kabul eden Öznur Caner, Türkiye üçüncüsü oldu.

Muay thai sporuna ilgisi artan Öznur Caner, üniversite eğitimini sürdürürken ulusal müsabakalarda farklı dereceler elde etti. 2 yıldır Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü bünyesinde antrenörü Yasin Urlu ile antrenman yapan Öznur Caner, geçen Şubat ayında da Antalya'da yapılan müsabakalarda 2018 Muay Thai Türkiye Şampiyonu unvanının sahibi oldu. Milli takım seçmelerinde de başarı elde eden Öznur Caner, Muay Thai Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Ay yıldızlı formayla Çekya'da gerçekleştirilen Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Öznur Caner, 71 kilo A klas elit kategorisinde 3'üncü oldu. Muay thai milli takımlar baş antrenörü Yasin Urlu ile şampiyonada üçüncülük kazanan Öznur Caner, kazandığı başarıyla hem ailesinin hem de Antalya'nın gururu oldu. Uluslararası müsabakalarda ilk madalyasını elde ettiğini dile getiren Öznur Caner, "Şampiyonada üçüncü olduğum için mutluyum. Gelecek sene hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

MATEMATİK VE FEN DERSLERİ VERİYOR

Spor hayatının yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği'nden mezun olan ve yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimini sürdüren Öznur Caner, ortaokul ve lise öğrencilerine matematik ve fen dersleri vererek geçimini sağlıyor.

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