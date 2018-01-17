MOUSSA SOW GERİ DÖNDÜ

Türkiye'de en çok sevilen futbolculardan biri olan eski Fenerbahçeli Moussa Sow, Türkiye'ye geri döndü. Fenerbahçe'de başarılı sezonlar geçiren ve taraftarın sevgilisi haline gelen Senegalli yıldız, Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu.

Bursaspor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u 6 aylığına kiralık olarak transfer etti. Bursaspor, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kiraladığı Senegalli golcü ile sözleşme imzaladı. Özlüce tesislerinde açık alanda yapılan törende yeşil beyazlı formayı giyen Moussa Sow'a Bursasporlu taraftarların ilgisi yoğundu.

Yapılan imza töreninde açıklamalar yapan Senegalli golcü Sow, Bursaspor'a transfer olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Taraftarların gösterdiği ilgi için de teşekkürlerini dile getiren Moussa Sow, Bursa taraftarının büyüklüğünü, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Bursaspor karşısına çıktığı zamanlardan bildiğini söyledi. Moussa Sow, hedefinin Bursaspor'a güzel şeyler katmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay da imza töreninde açıklamalarda bulundu. Moussa Sow transferini teknik direktör Paul Le Guen'in de taraftarın da çok istediğini belirten başkan Ali Ay, Moussa Sow'u röveşata golleriyle hatırladıklarını söyledi. Ali Ay ayrıca Moussa Sow'un performansından memnun kaldıkları takdirde gelecek sezon da devam edilebileceğini açıkladı.

Fransa doğumlu Senegalli oyuncu Moussa Sow, futbol kariyerine de Fransa'da başladı. Altyapı ve gençlik yıllarını Amiens U19 ve Rennes B takımlarında geçiren Sow, Rennes'in A takımına çıktıktan sonra Sedan takımına kiralandı. Rennes takımına geri döndükten sonra iki sezon forma giyen Moussa Sow, LOSC Lille takımına transfer oldu.

Lille takımına transfer olmasıyla kariyeri başka bir boyut kazanan Senegalli golcü, 2010/2011 sezonunda Fransa Lig 1 şampiyonluğu yaşadı. Aynı sezon Fransa Lig 1'de gol kralı olan Moussa Sow, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu performansın üzerine harekete geçen Fenerbahçe, 12 milyon Euro bonservis bedeli ile Sow'u transfer etti. Fenerbahçe kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Moussa Sow, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynama şansı da yaşamıştı. Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye transfer olan Moussa Sow, kiralık olarak Bursaspor'a transfer oldu. Futbol dünyasındaki en son gelişmeleri ve maçlara açılan en yüksek oranları canlı bahis sitesi hiperbet ve bets10 mobil siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.