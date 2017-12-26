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Mourinho’nun son gözdesi Malcom

Manchester- Manchester United, Bordeaux'un Brezilyalı oyuncusu Malcom'u renklerine bağlamak istiyor. İngiliz ekibinin teknik patronu Jose Mourinho, hücum hattını kuvvetlendirmek için transfer listesini hazırladı. Portekizli teknik adam, Bordeaux'nun yaşındaki...

Mourinho’nun son gözdesi Malcom

Manchester-

Manchester United, Bordeaux'un Brezilyalı oyuncusu Malcom'u renklerine bağlamak istiyor.
İngiliz ekibinin teknik patronu Jose Mourinho, hücum hattını kuvvetlendirmek için transfer listesini hazırladı. Portekizli teknik adam, Bordeaux'nun yaşındaki forveti Malcom'u kadrosunda görmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar, Malcom için devre arasında 45 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. 
Genç oyuncu devre arasında bırakmak istemeyen Fransız ekibi ise genç yeteneğin bonservis bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi.
Malcom, Bordaeux formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve 7 gol 4 asistlik performans ortaya koydu

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