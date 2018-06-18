Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

Mourinho'nun gözü eski öğrencisinde 

İSTANBUL,() -  Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Manchester City'nin 19 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Manchester United, yeni sezon için kadrosunu oluşturmaya başladı. Daha önce Shakhtar Donetks'ten Fred ve Porto'dan Dalot'u kadrosuna...

Mourinho'nun gözü eski öğrencisinde 

İSTANBUL,() - 

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Manchester City'nin 19 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Manchester United, yeni sezon için kadrosunu oluşturmaya başladı.
Daha önce Shakhtar Donetks'ten Fred ve Porto'dan Dalot'u kadrosuna katan Manchester, gözünü bir başka Brezilyalı oyuncu Willian'a çevirdi. İngiltere'nin Daily Mail gazetesinin haberine göre Manchester United, Brezilyalı oyuncu için Chelsea'ye 60 Milyon Euro'luk bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor. Haberde ayrıca, Willian'ı Premier Lig'e getiren isim olan Jose Morinho'nun eski öğrencisiyle tekrardan çalışmak istediği ifade edildi. Brezilya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden 29 yaşındaki kanat oyuncusu, dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren Brezilya-İsviçre karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Willian, ayrıca geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 55 maçta görev alırken, 13 gol 9 asistlik performans sergiledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325