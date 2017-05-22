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Motta, Antalyaspor'dan ayrılmak istiyor

ANTALYASPOR'un Brezilyalı futbolcusu Motta, ailevi nedenlerden dolayı sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılıp, futbol hayatına ülkesinde devam etmek istediğini teknik heyete iletti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gelecek sezon şampiyonluğa...

Motta, Antalyaspor'dan ayrılmak istiyor
ANTALYASPOR'un Brezilyalı futbolcusu Motta, ailevi nedenlerden dolayı sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılıp, futbol hayatına ülkesinde devam etmek istediğini teknik heyete iletti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan takım oluşturma hedefiyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Takıma en az 4 futbolcu transfer etmeyi planlayan kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona erecek futbolcularla da görüşmelere başlandı. Kırmızı beyazlılarda, defansın solunda oynayan Motta, ailevi nedenlerden dolayı sezon sonunda ayrılmak istediğini teknik heyete iletti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, takımda kalmasını talep ettiği Motta'yla görüşerek, Antalyaspor'da oynamaya devam etmesini istedi. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Motta hakkında görüşlerini belirten Çalımbay, Brezilyalı futbolcunun takımda kalmasının yeni transfer gibi değerlendirilebileceğini dile getirdi.
Öte yandan Bursaspor maçında Rıza Çalımbay tarafından 63'üncü dakikada oyundan alınan Motta'nın, yedek kulübesine girişte su şişesini yere fırlatıp kulübede tepki gösterince takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

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