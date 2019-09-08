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Moldova - Türkiye maçını İtalyan hakem Massa yönetecek

İSTANBUL / A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda...

SPOR 08.09.2019, 10:20
Moldova - Türkiye maçını İtalyan hakem Massa yönetecek

İSTANBUL /

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.
 

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